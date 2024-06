Les nouvelles facilitations et conditions du programme AADL 3 dévoilées

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarik Bellaribi, a indiqué mercredi à Alger que la révision du décret exécutif définissant les modalités d’acquisition des logements de la formule location-vente (AADL) permettra la répartition de l’apport initial des bénéficiaires en cinq tranches au lieu de quatre, ainsi que la prolongation de la période de paiement du reste du prix du logement à 30 et 35 ans au lieu de 25 ans, a précisé le ministre.

Lors de l’inauguration du nouveau siège de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL), chargée de la construction et de la distribution des logements locatifs, Belaribi a expliqué qu’en prévision du lancement des inscriptions au programme AADL 3 le 5 juillet prochain à partir de 17 heures, le décret exécutif 105/01, qui définit les modalités d’acquisition des logements dans le cadre de la location-vente, a été actualisé, sera publié dans les prochains jours au Journal officiel.

Pour rappel, lors de sa réunion hebdomadaire du 12 juin sous la présidence du Premier ministre, Nadir Larbaoui, le gouvernement a examiné le projet de décret exécutif modifiant et complétant les conditions et modalités d’acquisition des logements sociaux réalisés dans le cadre de la location-vente, afin d’assurer une gestion optimale du processus, en application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebbboune, d’ouvrir les inscriptions au programme AADL 3 à partir du 5 juillet prochain.

En effet, « dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises par le président de la République, lors de sa visite dans la wilaya de Khenchela le 30 mai dernier concernant l’ouverture des inscriptions au programme AADL 3 à partir du 05 juillet 2024, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif modifiant et complétant les conditions d’acquisition des logements publics construits dans le cadre de la location vente qui vise à assurer une gestion optimale du processus de bénéfice de ces logements depuis l’enregistrement de la demande à travers la plateforme électronique jusqu’à la cession du logement au bénéficiaire», indique le cabinet du Premier ministre dans un communiqué publié le même jour.

Il a également souligné que le décret confirme que les conditions d’éligibilité doivent être appliquées au demandeur et à son conjoint, et donne une conception plus large à l’exigence que ni le demandeur ni son conjoint ne soient propriétaires d’un bien immobilier en adoptant toutes les formes de propriété, y compris la possession et la mitoyenneté, tout en rendant les conjoints solidaires des revenus.

Belaribi a également confirmé l’inclusion de la plateforme en ligne comme portail pour l’inscription au programme AADL 3 ainsi que la gestion du dossier d’inscription jusqu’à la remise des clés, soulignant l’adoption d’une procédure au profit des bénéficiaires âgés qui allégera la charge et facilitera le paiement des tranches restantes du prix du logement.

Le ministre a également souligné que l’enregistrement dans le programme AADL sera 100% numérique, en se basant sur le numéro d’identification nationale ainsi que le numéro de sécurité sociale dans le processus d’enregistrement.

Belaribi a indiqué que AADL 3 est «un autre défi auquel nous nous préparons en veillant au processus de préparation, de numérisation et de proactivité», soulignant que ce programme d’habitat est «une nouvelle innovation architecturale et d’ingénierie en passant à des niveaux supérieurs dans l’amélioration urbaine et l’humanisation des pôles urbains et des villes en impliquant tous les acteurs pour améliorer le cadre de vie du citoyen, auquel nous accordons la plus grande importance.»