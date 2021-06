Les numéros d’urgence “injoignables” en France

Darmanin déplore des dysfonctionnements "graves" et "inacceptables"

Lors d’un point presse tenu ce jeudi matin, le ministre français de l’Intérieur Gérard Darmanin est revenu sur la panne qui a touché les différents numéros d’urgence ces dernières heures.

Gérald Darmanin a déploré “des dysfonctionnements qui ont touché tout le territoire a des degrés divers, graves et inacceptables” et a évoqué “trois incidents graves remontés a cette heure, un décès et deux AVC”, a rapporté ce jeudi BFMTV.

“A ma connaissance il y a trois faits qui ont été relevés par les préfets de la République. Un dans le Morbihan, où une personne serait décédée n’ayant pas pu joindre par sa famille les services de secours a temps et ayant eu une maladie cardio-vasculaire, et deux autres incidents cardio-vasculaires a la Réunion.

Mais je ne peux pas dire aujourd’hui si ce temps a été particulièrement long et s’il est imputable a ces numéros d’urgence. Ce qui est sûr, c’est que les personnes ont témoigné qu’elles ont essayé d’appeler plusieurs fois et n’ont pas réussi tout de suite a avoir des opérateurs”, a-t-il ajouté.

Les numéros alternatifs encore joignables ce jeudi matin

Dans la suite de son propos, le ministre a indiqué que ces numéros, qui représentent “plus de 150.000 appels quotidiens”, avaient rapidement été remplacés par des solutions alternatives a dix chiffres encore joignables “au moins cette matinée.”

“Nous avons mis en place des alternatives dès 19h, rendues rapidement publiques, 90 départements ont mis en place et 400 numéros qui ont permis de répondre aux situations les plus difficiles”, a-t-il ajouté.

Darmanin: la situation semble rétablie

En outre, le PDG d’Orange Stéphane Richard a été convoqué au ministère de l’Intérieur pour donner des éclaircissements au gouvernement sur cette panne. “A 9h, nous avons convoqué le président directeur-général d’Orange qui viendra nous dire l’état actuel de la situation”, a ajouté Gérald Darmanin.

«Numéros d’#urgence: la situation semble rétablie, nous constatons une réelle amélioration mais nous restons très vigilants», a-t-il dit sur Twitter, en ajoutant: «J’ai donné comme instruction de conserver les numéros de contournement au moins toute la matinée afin de nous assurer du rétablissement du réseau».