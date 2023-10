Les parents d’un joueur de Liverpool enlevés, sa mère secourue!

La mère du joueur colombien de Liverpool Luis Diaz a été libérée samedi par la police après avoir été kidnappée, mais les autorités sont toujours à la recherche de son père.

La mère du joueur colombien de Liverpool Luis Diaz a été libérée samedi par la police à Barrancas, au nord de la Colombie, après avoir été kidnappée, mais les autorités sont toujours à la recherche de son père, a annoncé le président du pays Gustavo Petro. Selon des médias colombiens, les parents de l’ailier gauche de 26 ans, Luis Manuel Diaz et Cilenis Marulanda, se trouvaient dans une station-service de leur ville, dans le département de La Guajira, lorsque des hommes armés à moto les ont abordés, a rapporté L’Equipe.

«Grâce au plan déployé en un temps record par la police (…) nous avons déjà (retrouvé) la mère saine et sauve (…) et nous continuons à rechercher activement le père», a déclaré le directeur de la police, le général William Salamanca, après un échange téléphonique avec la mère du joueur, selon une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Un hélicoptère militaire Black Hawk survole la zone afin de retrouver les ravisseurs et le père du footballeur, a indiqué l’armée. Luis Manuel Diaz était entraîneur, à titre bénévole, de la seule école de football de Barrancas, une ville de quelque 38 000 habitants, dans lequel son fils a fait ses débuts.