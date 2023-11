Les premiers camions de carburant entrent dans la bande de Ghaza en vertu de l’accord de trêve

Des camions chargés de carburant et de gaz de cuisine sont entrés dans la bande de Ghaza après l’entrée en vigueur vendredi matin d’un cessez-le-feu temporaire entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l’entité sioniste, a indiqué une source palestinienne.

Une source de sécurité palestinienne a déclaré que “les camions de carburant et de gaz de cuisine avaient commencé à arriver dans la zone spéciale pour être transportés vers la bande de Ghaza, suivis par des convois de fournitures humanitaires à travers le passage terrestre de Rafah entre la bande de Ghaza et l’Egypte”.

Le Hamas a déclaré dans un communiqué de presse que “200 camions de secours et de fournitures médicales et quatre camions de carburant et de gaz de cuisine entreraient quotidiennement dans la bande de Ghaza pendant la période de trêve”.

Plus tôt dans la journée, le cessez-le-feu humanitaire entre la Résistance palestinienne et l’occupant sioniste, est entré en vigueur dans l’enclave côtière assiégée.