Les statuts particuliers des travailleurs de plusieurs secteurs sur la table du Conseil des ministres

” Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale préside, en ce moment, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés inhérents au programme complémentaire destiné à la wilaya de Tindouf, aux statuts et régimes indemnitaires des corps relevant du secteur de l’Education nationale, du chercheur hospitalo-universitaire, de l’enseignant chercheur et de l’enseignant permanent, des corps médicaux et paramédicaux et de l’imam, outre le suivi de l’état d’avancement de la numérisation des services de l’Etat, des impôts et des Douanes”, lit-on dans le communiqué.