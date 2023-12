Les trois otages israéliens tués “par erreur” par Tsahal ont brandi un drapeau blanc

L’armée sioniste a indiqué que les trois otages israéliens tués ont brandi un drapeau blanc et parlé en hébreu, dans un secteur où les troupes subissent des embuscades, d’après les premiers éléments de l’enquête.

Les trois individus ont été repérés par les soldats israéliens. Ces derniers pensaient voir des membres du Hamas et ont abattu ces trois personnes. Mais, rapidement, des doutes sont apparus sur l’identité des morts, précise le communiqué de l’armée de l’état hébreu, selon RTL. Les corps ont été les identifiés et les craintes bien confirmées. Les trois individus abattus sont bien des otages israéliens, tous des hommes, âgés de 22, 26 et 28 ans.

Dans la soirée, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Tel Aviv pour réclamer la libération des autres otages. Au total, 129 individus sont encore retenus par le Hamas. Selon l’armée israélienne, les trois hommes se sont retrouvés face aux soldats de Tsahal car ils ont été abandonnés ou ont réussi à s’échapper des mains de leurs geôliers. L’armée promet une enquête transparente.