les Verts célèbrent avec les supporters la qualification au Mondial 2026

Les joueurs de la sélection nationale ont célébré, mardi soir au stade “moudjahid Hocine Aït-Ahmed” à Tizi Ouzou, leur qualification pour la Coupe du Monde 2026 avec les supporters, à l’issue de leur victoire remportée face à l’équipe ougandaise.

Cette liesse a été marquée par la participation de plusieurs artistes qui ont animé la soirée avec un florilège de chants patriotiques et sportifs reflétant les différents styles musicaux algériens ainsi que la richesse et la diversité culturelle du pays.

Dès le coup de sifflet final ayant scellé la victoire de l’équipe nationale sur le score (2-1) chants et youyous des supporters ont retenti dans le stade. Ces derniers étaient venus de toutes les wilayas du pays pour supporter les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez.

Sur la pelouse, les joueurs de l’équipe nationale ont partagé des moments de liesse avec les fans. Chants et slogans des familles et des jeunes ont résonné dans le stade, exprimant une joie collective partagée avec le staff technique, administratif et les joueurs. Les lumières aux couleurs nationales illuminaient le terrain, offrant un tableau artistique d’une beauté saisissante.

A cette occasion, les “Verts” arboraient des maillots portant les dates des précédentes qualifications au Mondial, brandissant haut le drapeau national et saluant le public qui les a soutenus tout au long des éliminatoires jusqu’à la dernière minute du match.

