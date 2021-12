Les Verts : un onze remanié face au Liban

Le coach de l’équipe nationale algérienne (A’) Madjid Bougherra a opéré des changements dans son onze choisi pour débuter ce match contre le Liban.

Dans les bois, il incorpore Zeghba a la place de M’bolhi, la charnière centrale (Benlamri-Bedrane) a également été changée par Tougai et Tahrat.

Notons que Sayoud a été remplacé par Belaili qui n’a pas joué lors du premier match face au Soudan a cause d’une blessure.

Au milieu, Bougherra a renouvelé sa confiance a Bendebka, Brahimi et Mrizegue tandis qu’en attaque on trouve le trio Belaili, Bounedjah et Soudani.