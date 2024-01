L’Etat déterminé à soutenir l’entrepreneuriat féminin

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a réaffirmé jeudi à Tizi-Ouzou la détermination de l’Etat à soutenir et accompagner entrepreneuriat productif féminin et rural.

En visite dans la wilaya pour prendre part aux festivités organisées à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh, Yennayer 2974, la ministre a rappelé que “la stratégie de l’Etat vise à encourager, accompagner et intégrer le travail de la femme rurale dans la production nationale”.

Au marché de Yennayer, organisé au chef lieu de la wilaya, la ministre qui a visité les stands des exposants a exprimé son “admiration” devant les produits traditionnels affichés, saluant “la préservation des traditions ancestrales relatives à cette fête par la gent féminine et leur transmission aux nouvelles générations”.

La ministre a également visité deux structures d’accueil et de prise en charge d’enfants inadaptés mentaux, auditifs et visuels, relevant du secteur de la solidarité nationale, où des produits traditionnels sont réalisés par les pensionnaires.

Elle a clôturé sa visite par le village Tizyouine, sacré village le plus propre de la wilaya pour l’année 2023, où elle a relevé “l’esprit et l’effort de solidarité des habitants”.