L’Euro se stabilise au marché noir en Algérie

En effet, quelques jours après avoir battu son dernier record, l’euro a reculé sur cette bourse informelle et a gardé le même taux durant plusieurs jours. Ce jeudi 22 février, sur les principales places de change au noir, notamment au Square Port Saïd, le marché le plus connu, l’euro s’échange à 240 dinars à la vente et 238 dinars à l’achat.

La devise européenne s’est un peu éloignée des records qu’elle avait perdus, mais reste tout de même à un niveau très élevé. Le dollar américain, de son côté, s’est également stabilisé après avoir battu un record. Cette monnaie s’échange à 220 dinars à l’achat et 222 dinars à la vente.

Pour ce jeudi, deux facteurs sont importants dans la fixation du taux de change.

Le premier est la perception des retraites des Algériens qui ont travaillé en France. Ces derniers reçoivent leurs pensions vers le 14 du mois. Ils l’injectent aussitôt dans le marché noir pour faire le change et boostent l’offre.

Le deuxième facteur est l’arrivée des Algériens vivant à l’étranger, notamment en France, pour passer le mois de Ramadan en Algérie. Ces ressortissants aidés par les offres promotionnelles d’Air Algérie alimentent également le marché noir en devises. Ce sont donc ces facteurs qui ont freiné la progression des devises sur le marché noir.

Agences