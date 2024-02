LFI appelle la France à cesser d’exporter des armes vers Israël

La présidente du groupe La France Insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale a appelé la France à cesser d’exporter des armes vers Israël, alors que Tel Aviv poursuit ses bombardements indiscriminés sur la bande de Gaza et notamment la ville de Rafah.

Anadolu a interrogé Mathilde Panot, ce mardi, sur les contradictions potentielles dans les politiques étrangères de pays qui, d’une part, “dénoncent” ou “expriment leur préoccupation” concernant les attaques meurtrières d’Israël contre la population civile de l’enclave palestinienne, mais d’autre part poursuivent leurs ventes d’armes à ce pays.

– Incompatibilité avec la Convention sur les génocides

“La France, en premier lieu,” a-t-elle déclaré, “doit faire un moratoire et arrêter la livraison et la fourniture d’armes à un gouvernement qui commet des massacres et des crimes de guerre, considérés par la Cour internationale de Justice avec un risque génocidaire.”

Panot a souligné l’incompatibilité de cette pratique avec la Convention de 1948 sur la prévention et l’interdiction des génocides et a insisté sur l’importance d’un cessez-le-feu. La Convention sur le génocide, un traité historique en matière de droits humains, a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948. Cette convention marque la première fois où le crime de génocide a été formellement défini et codifié dans le droit international. Elle symbolise la détermination de la communauté internationale à empêcher la répétition d’atrocités similaires à celles perpétrées durant la Seconde Guerre mondiale, affirmant un engagement collectif de l’humanité à prévenir et à punir le crime de génocide.

“Lorsque vous voyez les attaques sur Rafah, sur lequel se conforte une intention génocidaire, évidemment, il faut que la France non seulement parle haut et fort sur le cessez-le-feu, mais arrête totalement la fourniture d’armes”, a souligné la députée Insoumise, faisant état d’une contradiction entre les “préoccupations” exprimées par l’Exécutif français sur les bombardements israéliens et la poursuite de la vente d’armes vers ce pays.