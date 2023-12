LFI dénonce le refus d’un hommage à l’Assemblée nationale

Mort d'un agent de la Diplomatie française à Gaza

Le groupe La France Insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale a dénoncé le refus d’un hommage dans l’Hémicycle à l’agent de la Diplomatie française tué par un bombardement israélien dans la Bande de Gaza.

En réponse à la question d’AA, Mathilde Panot a rappelé la publication d’un communiqué par le Quai d’Orsay, présentant ses condoléances à la famille d’Ahmed Abu Shamla, l’agent tué par un bombardement israélien.

La Présidente du groupe LFI dans l’Hémicycle a ensuite “déploré que la minute de silence que nous avions demandée à l’Assemblée nationale ait été refusée par la Conférence des présidents, et notamment par la Présidente de l’Assemblée nationale”, Yaël Braun-Pivet.

– Rapatriement de la famille de l’agent

Indiquant que son groupe politique a écrit au chef d’État français Emmanuel Macron sur cette question, ainsi qu’à la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, la députée insoumise a estimé que les autorités françaises auraient dû rapatrier les quatre fils d’Ahmed Abou Shamla, “cet homme qui a travaillé pour la France pendant 23 ans”.

Dans leur courrier aux autorités françaises, les députés insoumis ont également évoqué la nécessité pour la France de “continuer d’exiger et de poser des actes pour que le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel” puisse être instauré au Proche-Orient.

“Parce qu’évidemment je pense à cette famille [Abu Shamla], mais je pense aussi aux millions de Palestiniens qui sont encore en ce moment sous les bombes, qui sont encore en ce moment sous la possibilité de mourir de faim, de mourir de maladie, parce que c’est ce qui est en train de se passer à Gaza”, a-t-elle rappelé.

“Je pense aux familles des plus de trois cents Palestiniens qui sont, d’ores et déjà, morts en Cisjordanie du fait de la colonisation qui continue d’avancer, donc, la France a une responsabilité particulière envers cet homme. Elle doit l’honorer en rapatriant ses quatre fils immédiatement auprès de sa famille. Elle doit l’honorer évidemment, en rendant hommage à cet homme qui a travaillé pour la France pendant 23 ans. Mais, elle doit surtout mettre tout son poids pour faire en sorte que ce cessez-le-feu immédiat et inconditionnel arrive, en commençant par des sanctions et pourquoi pas par la reconnaissance de l’État Palestinien, d’ores et déjà maintenant, ce que la France peut faire quasiment immédiatement”, a insisté Mathilde Panot.

– Approvisionnement en eau pour Gaza

En complément à la réponse de Mathilde Panot à Anadolu, le député LFI du Rhône, Gabriel Amard a tenu à rappeler qu'”à l’heure où nous parlons, il n’y a plus de fourniture de réparation des canalisations et des approvisionnements en eau potable à Gaza”.

“La France (et nous pourrions en être collectivement très fiers) pourrait réquisitionner l’entreprise et les derniers hauts fourneaux de France, à Pont-à-Mousson, pour acheminer en urgence des canalisations afin qu’il puisse être, dans les meilleurs délais, opéré des réparations indispensables à la vie, à la survie de la population de Gaza”, a-t-il estimé.

“Je rappelle que trois jours sans eau et tout le monde est mort”, a ajouté le député insoumis.