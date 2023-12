Ligue 1 Mobilis: Le Big Derby USMA-MCA a accouché d’une souris

Le derby tant attendu entre l’USM Alger et le MC Alger, qui s’est joué vendredi soir au stade du 5-Juillet (Alger), pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 Mobilis, s’est finalement soldé par un nul sur toute la ligne à l’exception du spectacle dans les tribunes, au moment où malgré l’infériorité numérique, la lanterne-rouge ES Ben Aknoun a réussi à ramener un bon résultat nul (1-1) de son périlleux déplacement chez l’US Biskra.

En dépit de quelques occasions, de parts et d’autres, les Usmistes et les Mouloudéens n’ont pu se départager dans cette chaude empoignade, marquée par un spectacle grandiose dans les tribunes et terne sur la pelouse.

Un nul qui fait plus l’affaire du Doyen, ayant ramené un point de l’extérieur, et qui conforte sa première place au classement général par un 28e point, alors que l’USMA reste scotchée à sa 13e place, avec sept unités au compteur.

En même temps que ce grand derby algérois, la lanterne-rouge ES Ben Aknoun est allée chercher un bon résultat nul (1-1) de son périlleux déplacement chez l’US Biskra, où elle avait commencé par mener (1-0), grâce à Zaouche (20′), avant de concéder l’égalisation devant Zeghnoune (45’+4).

Les Algérois, auteurs d’une belle prestation chez les Zibans, auraient peut-être pu aspirer à un meilleur résultat, mais le fait d’avoir été réduits à dix à partir de la 37e minute de jeu a quelque peu freiné leur élan.

Mais ce bon résultat, obtenu dans la difficulté, devrait faire le plus grand bien à l’Etoile, surtout sur le plan psychologique, car il lui redonne confiance en sa capacité à réussir le maintien parmi l’élite.

En attendant, l’ESBA qui avait tenu en échec le CRB lors de la précédente journée, quitte la dernière place du classement général, qu’elle occupait seule jusque-là, et rejoint l’US Souf à l’avant-dernière place, avec quatre points pour chaque club.

Un peu plus tôt dans l’après-midi, l’USM Khenchela s’était hissée à la quatrième place du classement général, en battant l’ASO Chlef (2-1), alors que le Paradou AC a été tenu en échec à domicile par une coriace équipe de la JS Saoura (0-0).

Un résultat qui fait beaucoup plus l’affaire des Bécharois, car ayant consolidé leur place de Dauphin par un précieux 19e point, alors que le PAC a laissé filer une excellente opportunité d’accrocher le podium, se contentant finalement de partager sa quatrième place avec le CRB, le CSC, et l’USMK, tous ex-aequo avec seize unités au compteur.