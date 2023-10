L’Iran avertit “les États-Unis et le régime israélien fantoche …”

“Je voudrais avertir les États-Unis et le régime israélien fantoche que s’ils ne mettent pas immédiatement un terme aux crimes contre l’humanité et au génocide à Gaza, tout est possible à tout moment et la région deviendrait incontrôlable”, prévient le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian.

La diplomatie iranienne demande aux États-Unis et à lsraël de mettre “immédiatement un terme aux crimes contre l’humanité et au génocide à Gaza”, estimant que la région est “comme une poudrière”.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a prévenu ce dimanche 22 octobre les États-Unis et Israël que la situation pourrait devenir “incontrôlable” au Moyen-Orient si ces deux pays ne mettaient “pas immédiatement un terme aux crimes contre l’humanité et au génocide à Gaza”, selon BFMTV.

“Aujourd’hui, la région est comme une poudrière (…)”, estime Hossein Amir-Abdollahian au cours d’une déclaration avec son homologue sud-africaine Naledi Pandor à Téhéran.

La communauté internationale redoute un débordement du conflit déclenché le 7 octobre entre le Hamas et Israël, et une plus grande implication notamment du Hezbollah libanais, un allié du mouvement islamiste palestinien Hamas soutenu par l’Iran. Les États-Unis ont annoncé le renforcement de leurs moyens militaires dans la région pour prévenir un embrasement généralisé.

De possibles “conséquences lourdes”

Hossein Amir-Habdollahian a averti que “toute erreur de calcul dans la poursuite du conflit, du génocide, du massacre et de la migration forcée des habitants de Gaza et de Cisjordanie peut avoir des conséquences lourdes” pour la région et “contre les intérêts des pays agresseurs”.

De son côté, Naledi Pandor a appelé la communauté internationale à “porter beaucoup plus d’attention” au sort des Palestiniens dans le contexte de “l’assaut honteux” sur Gaza.