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الجزائر

16 شخصا في قائمة الكيانات والشخصيات الإرهابية بالجزائر

الشروق أونلاين
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16 شخصا في قائمة الكيانات والشخصيات الإرهابية بالجزائر

وقّع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود. قرارا يتضّمن إصدار قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية في الجزائر.

القرار المؤرخ في 06 فيفري 2022، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 11 ). ينصّ على تسجيل 16 شخصا كإرهابيين، إلى جانب كيانين اثنين.

ويتعلّق الأمر حسب القائمة المرفقة بالقرار ، بالكيان المسمى ” حركة رشاد” التي يسيّرها المدعو محمد زيطوط. والكيان المسمى “الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل MAK” التي يسيّرها المدعو فرحات مهني. مع 16 شخصا من منتسبي الكيانين ، بما في ذلك المسيّران المذكوران.

“ويعتبر نشر القائمة المذكورة ، بمثابة تبليغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات المسجّلين بها. وحجز أو تجميد أموالهم. ومنعهم من السفر”، بموجب ما ينصّ عليه القرار ذاته.

وتضمّنت قائمة الأشخاص المصنّفين “إرهابيين” الأسماء التالية ، مع تواريخ وأماكن ميلادهم وأرقام بطاقات الهوية الخاصة بهم :

  • مهني فرحات
  • محمد زيطوط
  • فرحوح حنافي
  • لورغيوي يوغرطة
  • بلعباسي براهيم
  • إتيم مراد
  • مرزوق عبد الرحمان
  • مخيوبة يحيى
  • دهينة مراد
  • منصري منار
  • عروة عباس
  • مكي دواجي براهيم
  • بوذراع رضا
  • مسلي رشيد
  • بوخرص أمير
  • عبود هشام
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