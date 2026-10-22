L’ONU salue la mise en œuvre par l’Algérie de ses engagements internationaux en matière de climat

Le secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Simon Stiell, a salué la mise en œuvre par l’Algérie de ses engagements internationaux en matière de climat, ainsi que l’ambition reflétée par sa Contribution déterminée au niveau national (CDN), notamment en ce qui concerne l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2035, indique jeudi un communiqué du ministère de l’Environnement et de la Qualité de la vie.

Le ministère a reçu une correspondance de M. Stiell, à la suite du dépôt par l’Algérie de sa CDN auprès du secrétariat de la Convention onusienne, en juin 2026, en application de l’Accord de Paris sur le climat, dans laquelle le responsable onusien a salué “la vision nationale à long terme de l’Algérie, jusqu’à l’horizon 2050, visant à soutenir la transition vers une croissance bas carbone et à renforcer la résilience face aux effets du changement climatique”, précise la même source.

Cette reconnaissance témoigne de “l’importance des efforts nationaux visant à honorer les engagements climatiques et à renforcer la coordination internationale pour atteindre les objectifs de développement durable”, ajoute le communiqué.