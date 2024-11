M. Attaf prend ses fonctions de ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines

Ahmed Attaf a pris, mardi à Alger, ses fonctions de ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, et présidé la cérémonie d’installation de Mme Selma Bakhta Mansouri, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, et de M. Sofiane Chaib, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l’étranger.

La cérémonie s’est déroulée au siège du ministère suite au remaniement du Gouvernement opéré, lundi, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.