Macron appelle Israël à “éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban”

Le président français, Emmanuel Macron, a appelé mardi soir Israël à “éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban”, après l’attaque israélienne contre le siège du Hamas dans la capitale libanaise Beyrouth, qui a coûté la vie notamment au numéro 2 du mouvement, Saleh al-Arouri.

“Le président de la République a souligné qu’il était essentiel d’éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban”, indique l’Élysée.

Macron qui s’est entretenu au téléphone avec le ministre et membre du cabinet de guerre israélien, Benny Gantz, a également fait savoir “que la France continuera de passer ces messages à tous les acteurs impliqués directement ou indirectement dans la zone”.

Faisant part de sa “plus vive préoccupation face au très lourd bilan civil et à la situation d’urgence humanitaire absolue à Gaza”, Emmanuel Macron a, par ailleurs, “rappelé l’impératif de protection des civils qui s’imposait à Israël et souligné l’urgence d’acheminer l’aide nécessaire à la population de Gaza, ainsi que la nécessité d’œuvrer à un cessez-le-feu durable, avec l’aide de tous les partenaires régionaux et internationaux”.

Selon l’agence nationale d’information (ANI / Agence officielle libanaise), une “frappe aérienne avec trois missiles par un drone israélien, qui a visé un quartier général du Hamas dans la banlieue sud de Beyrouth, a fait 7 martyrs et 11 blessés”.

La même source a communiqué les noms des victimes qui sont le chef adjoint du Bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri, et les dirigeants des Brigades al-Qassam, l’aile militaire du mouvement, Samir Fandi et Azzam al-Aqraa, Mahmoud Zaki Shaheen, Mohammed al-Rayes, Mohammed Bashasha et Ahmed Hammoud.

Menaçant de représailles, le chef du Bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, a tenu, dans un discours télévisé, Israël pour “entièrement responsable des répercussions” de l’assassinat de son adjoint, al-Arouri, et des six autres membres du mouvement,