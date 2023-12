“Macron et son gouvernement n’ont pas pris les voix du FN, mais ses idées”, selon Hollande

Loi immigration

L’ancien président français François Hollande a qualifié l’adoption de la loi immigration de “défaite pour la République”, ajoutant que “quand un texte est voté avec des mesures contraires à la Constitution, il ne peut pas être regardé comme un progrès”.

Dans un entretien au Monde, l’ancien président français François Hollande a réagi à l’adoption de la loi sur l’immigration qui divise la classe politique de ce pays, dont certains jugent que Macron a offert une victoire politique à l’extrême droite.

L’ancien président de la République socialiste (2012-2017), qui avait annoncé en 2015 l’extension de la déchéance de nationalité aux binationaux coupables de crime terroriste, avant d’y renoncer face à la fracturation du pays, estime qu’« avec cette loi, nous rentrons insidieusement dans la préférence nationale ».

Le projet de loi « immigration » a été voté mardi soir. Emmanuel Macron, qui redoutait la paralysie de son mandat, peut-il crier victoire?

C’est une défaite pour la République. Quand un texte est voté avec des mesures contraires à la Constitution, il ne peut pas être regardé comme un progrès. Quand, sur des principes fondamentaux, la famille Le Pen considère avoir remporté une victoire idéologique, cela ne peut pas être une victoire. Quand une majorité se fracture, et quand un gouvernement est traversé par des haut-le-cœur, cette conclusion ne peut pas être un triomphe pour le président de la République. Enfin, et c’est le plus grave, quand des électeurs de bonne foi – et j’en ai fait partie – ont voté pour Emmanuel Macron afin d’écarter le Rassemblement national [RN] au second tour de l’élection présidentielle, constatent que des propositions de ce parti sont maintenant des lois de la République, c’est une humiliation.

Que le RN, qui a lui-même tergiversé et manipulé, veuille se parer des plumes du paon, c’est évident. Mais après avoir poussé pendant des décennies le concept de préférence nationale, le RN a incontestablement, ici, remporté la mise. Je veux bien acter que le président Macron et le gouvernement n’ont pas pris les voix du Front national [FN]. Mais ils ont pris ses idées.

Rappelons que la loi sur l’immigration a finalement été adoptée après avoir été rejetée il y a quelques jours.

Ce qui a été perçu comme un échec cuisant de Macron et de sa majorité parlementaire au point où le ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin a présenté sa démission qui a été refusée par le locataire de l’Elysée.

L’adoption de cette loi controversée risque en effet de créer de profonds clivages au sein de la société française que les partis de gauche qualifient de “texte de la honte” ou encore “une débâcle morale”.