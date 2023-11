Marche contre l’antisémitisme: le parti de Mélenchon n’y participera pas

“Lutter contre l’antisémitisme et contre toutes les formes de racisme est impraticable aux côtés d’un parti [RN, ndlr] qui trouve ses origines dans l’histoire de la collaboration avec le nazisme”, juge La France insoumise, ajoutant ne pas participer à ce rassemblement “qui ne réclame pas ‘le cessez-le-feu’ et l’arrêt des bombardements israéliens sur Gaza”.

“On ne lutte pas contre l’antisémitisme et le racisme dans la confusion”. Dans un communiqué, La France insoumise acte ce mercredi qu’elle ne participera pas à la marche contre l’antisémitisme prévue dimanche et initiée par Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher.

“À peine publié, cet appel a été rallié par Marine Le Pen et Jordan Bardella. C’est dire combien l’ambiguïté des objectifs de cette démarche permet les soutiens les plus insupportables”, dénonce le mouvement.

“Nous n’oublions pas pour notre part que son président Jordan Bardella a déclaré (sur BFMTV) il y a 3 jours que Jean-Marie Le Pen n’était pas antisémite alors qu’il a été condamné pour négationnisme”, écrit également la formation de Jean-Luc Mélenchon. Tout en citant, “un ancien vendeur d’ouvrages antisémites”, en référence à l’actuel député du RN, Frédéric Boccaletti.

“Manif de l’arc républicain”

“Quelle hypocrisie de prétendre dénoncer l’antisémitisme aux côtés de responsables politiques qui ne cessent de prendre prétexte de la religion de chacun pour en faire un sujet de discrimination indigne”, fustige encore LFI dans son communiqué, selon BFMTV.

Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé sur X (ex-Twitter) une “manif de ‘l’arc républicain’ du RN à la macronie de Braun-Pivet”, regrettant que “sous prétexte d’antisémitisme”, ce rassemblement ne réclame pas “le cessez-le-feu”, et donc l’arrêt des bombardements israéliens sur Gaza.