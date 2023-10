Massacres à Gaza: Interview sarcastique de Bassem Youssef et Piers Morgan devient virale

Le discours passionné du comédien et animateur de télévision égyptien Bassem Youssef, mêlé d’humour noir, sur les souffrances des Palestiniens dans la guerre en cours entre Israël et le Hamas, dans une interview avec l’animateur de télévision britannique Piers Morgan, est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo largement partagée, on voit Morgan demander à Youssef son point de vue sur les attaques meurtrières du Hamas contre Israël le 7 octobre. Tout en qualifiant l’attaque de “terrible”, le comédien a également parlé du sort des Palestiniens dans la bande de Gaza et des victimes civiles. au milieu des frappes aériennes de représailles israéliennes continues.

En affirmant que la maison de la famille de sa femme a été bombardée à Gaza, Youssef a fait remarquer sarcastiquement : “C’est très répétitif. Nous sommes habitués à cela… C’est comme si ces Palestiniens étaient très dramatiques, ‘Oh, Israël, tu nous tues’. Mais ils ne meurent jamais. “Ils reviennent toujours. Ils sont très difficiles à tuer. Je le sais parce que je suis marié à un homme. J’ai essayé plusieurs fois, je n’ai pas pu tuer.”

“J’ai essayé de l’atteindre à plusieurs reprises, mais elle utilise nos enfants comme boucliers humains. Je ne pourrai jamais l’éliminer”, a déclaré Youssef avec un visage impassible.

أول مره كلمة آحا تاخد مكانها الصحيح pic.twitter.com/pb8J09LjN2 — 𝒚𝒂𝒎𝒂𝒔𝒓𝒚 (@yamasry) October 18, 2023

Le satiriste a également souligné les remarques du chroniqueur et commentateur conservateur Ben Shapiro plus tôt dans l’émission de Morgan : “La seule solution au conflit Israël-Gaza est qu’Israël annexe Gaza et tue autant de personnes afin que ce qui se passe ne se reproduise plus.”

“Plus de 3 500 personnes ont été tuées jusqu’à présent. Combien de personnes devons-nous encore tuer pour que Ben Shapiro soit heureux ?” » demanda Youssef.

Avant les décès de l’hôpital Al-Alhi, les frappes israéliennes sur Gaza ont tué au moins 2 778 personnes et en ont blessé 9 700, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Près des deux tiers des personnes tuées étaient des enfants, a indiqué un responsable du ministère. Selon les autorités sanitaires, 1 200 autres personnes à Gaza seraient ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes.