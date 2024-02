Mbappé signe avec le Real Madrid, son salaire dévoilé

Jeudi dernier, on apprenait que l’international français du Paris Saint-Germain avait annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il n’allait pas prolonger son contrat en France et qu’il allait donc quitter son écurie à l’issue de l’exercice. Le vendredi, il faisait de même avec le reste du groupe, une manière de mettre définitivement fin aux rumeurs. Désormais, il faut savoir où le champion du monde 2018 va continuer sa carrière. Et cela ne semble faire que très peu de doute, mais pour la saison 2024-2925, le meilleur buteur de l’histoire du PSG devrait évoluer au Real Madrid.

Un accord sur cinq ans

Surtout que ce matin, le quotidien Marca annonce que le capitaine des Bleus a déjà trouvé un accord avec la Maison Blanche durant ce mois de février. En effet, il va signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2029, avec un salaire estimé entre 15 et 20 millions d’euros net par an. Il sera le plus gros salaire de l’effectif, mais n’explosera pas non plus les compteurs. En 2022, les Merengue lui avaient proposé un salaire de 26 millions nets par an, l’offre a donc été revue à la baisse, alors qu’il perçoit 32 millions nets en France. De plus, on apprend que les Merengue ont fait quelques concessions notamment sur les droits d’image dans les négociations. Désormais, il ne manque plus que l’officialisation, mais cela va encore traîner. En attendant, le 1er juillet prochain, Kylian Mbappé portera bien un maillot blanc.