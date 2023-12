Médecins sans frontières: “L’hôpital al-Aqsa de Gaza a reçu 131 morts”

L’organisation non gouvernementale Médecins sans frontières (MSF) a révélé, lundi, que l’hôpital al-Aqsa a reçu 209 blessés et 131 morts, après que les forces israéliennes ont bombardé les camps d’al-Maghazi et d’al-Bureij, dans le centre de la Bande de Gaza.

C’est ce qui ressort d’une série de tweets publiés par l’organisation sur son compte sur la plateforme X.

L’organisation a ajouté que “les médecins et le personnel de Médecins sans frontières fournissent les soins nécessaires aux blessés”.

“Personne n’est à l’abri et aucun endroit n’est en sécurité à Gaza. Nous avons besoin d’un cessez-le-feu durable immédiatement pour éviter d’autres morts et blessés et garantir l’acheminement sans entrave et généralisé de l’aide afin de répondre aux besoins médicaux”, a averti MSF.

Et d’ajouter, “après le bombardement des camps de Maghazi et Bureij dimanche, l’hôpital al-Aqsa a accueilli jusqu’à présent 209 blessés et 131 morts, dont près de la moitié sont des femmes et des enfants”.

Depuis le 7 octobre dernier, l’armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza, qui a fait, jusqu’à dimanche, 20 674 morts, 54 536 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, des destructions massives d’infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources palestiniennes et onusiennes.