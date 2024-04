Médias: Prochaine démission du chef d’état-major israélien

La démission du chef d’état-major israélien Herzi Halevy serait imminente, selon un média israélien, tandis que la question de son successeur serait en cours d’examen.

La chaîne de télévision Channel 12 a ajouté, vendredi soir, qu’après la démission du chef du renseignement militaire (Aman), le général de division Aharon Haliva, “il est devenu clair pour tout le monde que tous les officiers responsables du désastre du 7 octobre retourneront chez eux, à commencer par le chef d’état-major”.

“De nombreux officiers ont déjà fait appel à des avocats en prévision des enquêtes sur la guerre, et il est probable qu’Halifa ait écrit sa lettre de démission au chef d’état-major en suivant les conseils d’un avocat, partant du principe que toutes ses déclarations seraient également présentées à la commission d’enquête lorsqu’elle serait formée”, poursuit la chaîne.

Celle-ci a noté que “Haliva est le premier officier d’une série de commandants qui seront contraints de prendre leur retraite dans un avenir proche”.

Parmi eux, “le général de brigade Yossi Sharel, commandant de l’unité 8200, le général de brigade Avi Rosenfeld, commandant de la division de Gaza, le général de division Yaron Finkelman, en charge du commandement sud, le général de division Oded Basiuk, chef de la division des opérations, le général de division Eliezer Toledano, chef de la division de la stratégie, le chef d’état-major, le général de division Herzi Halevy, et le chef du Shin Bet (Service général de sécurité), Ronen Bar”.

Selon la chaîne, “les noms évoqués ont tous déclaré assumer la responsabilité de l’échec du 7 octobre”, en référence à l’opération “Déluge d’Al-Aqsa” lancée par les factions palestiniennes sur les colonies adjacentes à la bande de Gaza le 7 octobre 2023, dans le but de “mettre fin au siège injuste de Gaza et de contrecarrer ”les plans d’Israël visant à liquider la cause palestinienne et à imposer sa souveraineté sur la mosquée d’Al-Aqsa”.