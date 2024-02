Météo Algérie: Alerte sur des pluies abondantes et de la neige sur ces wilayas

Le temps hivernal s’est installé en Algérie en cette fin du mois de février. Météo Algérie ne cesse d’émettre des bulletins spéciaux pour alerter sur les dégradations météorologiques. L’hiver a donc repris ses droits après un début d’année doux et sec. La neige a refait son apparition et les pluies sont tombées abondamment ces derniers jours.

En effet, les conditions météorologiques se sont dégradés avec l’arrivée d’une dépression venant d’Europe. Pour ce mercredi 27 février, dans les régions Ouest du pays, des passages nuageux, parfois denses, se dessineront dans le ciel. Des pluies locales, accompagnées de chutes de neige, sont également attendues sur les sommets des montagnes dès la matinée, indique Météo Algérie.

Dans les régions du Centre et de l’Est, un ciel généralement voilé dominera tant les régions côtières qu’intérieures. Des averses orageuses auront lieu et seront accompagnées localement de chutes de grêle. Ces précipitations, seront parfois intenses. Elles seront plus fréquentes et marquées le long des côtes.

Météo Algérie indique également que les Hauts plateaux et les Aurès seront également touchés par des passages nuageux, annonçant des pluies alors que du côté des régions du Sud, le Nord de Bechar, le Nord Sahara et la région des Oasis connaîtront des passages nuageux.