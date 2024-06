Météo Algérie alerte sur un week-end caniculaire dans ces wilayas !

Le week-end en Algérie s’annonce très chaud. Météo Algérie a annoncé des hausses importantes de températures sur plusieurs régions du pays. Dans certaines wilayas, le thermomètre affichera jusqu’à 49 °C le vendredi 14 juin.

Cette hausse du mercure devrait perdurer pendant tout le week-end, ainsi qu’au premier jour d’Aïd el-Kébir.

Météo Algérie a également prolongé le placement en vigilance jaune, pour risque de canicule, certaines wilayas du sud, à savoir Adrar, In Salah et Bordj Badji.

L’avant-goût d’un été exceptionnellement chaud, selon les prévisions météo

Dans le reste du pays, le soleil est également au rendez-vous et les températures sont très élevées. Vendredi, les maximales atteindront des sommets, flirtant avec les 49 °C à l’ombre dans les wilayas d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah.

Toujours dans cette partie du pays, à Timimoun, les maximales atteindront 46 °C à l’ombre, alors qu’à El Oued, le thermomètre affichera 45 °C, toujours selon Météo Algérie. Dans les régions nord-ouest du pays, les maximales varieront entre 30 et 40 °C. Les régions intérieures enregistreront, de leur côté, des températures allant de 26 à 36 °C.

