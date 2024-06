Météo Algérie: La canicule arrive !

Les wilayas de d’El Bayadh, Naama et Laghout sont, en effet, placées en vigilance jaune pour risque de pluie, selon un bulletin météo spécial (BMS) émis par Météo Algérie. En dehors de ces dernières, les températures vont flamber en raison de la présence du phénomène de la goutte froide sur les frontières ouest de l’Algérie.

Ce phénomène météorologique consiste à des masses d’air froid en haute altitude, associées à de l’air plus chaud en surface. Il a considérablement impacté la météo en Algérie. Cette goutte froide qui tourne au sens antihoraire fait monter l’air chaud du sud vers le nord, ce qui fait que le mercure flambe.

Ainsi, ce mercredi, les températures seront les plus hautes depuis le début de l’année. Les maximales oscilleront entre 26 °C et 35 °C sur les régions côtières qui seront très chaudes. Les régions intérieures et les Hauts-Plateaux verront des températures supérieures aux normes saisonnières. Elles seront comprises entre 30 °C et 38 °C. Les régions sahariennes, de leur côté, seront très chaudes, avec un thermomètre qui affichera des valeurs allant de 33 °C à 46 °C, indique Météo Algérie.