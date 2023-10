Militants juifs propalestiniens manifestent devant la Maison-Blanche pour mettre fin au génocide à Gaza

Militants et sympathisants d’organisations juives se sont mobilisés lundi 16 octobre pour stopper l’assaut israélien à Gaza en représailles aux attaques du Hamas. Des dizaines auraient été arrêtés.

“Des manifestants juifs et des proches de leur cause ont été arrêtés lundi, rapporte The Washington Post mardi 17 octobre, pour avoir bloqué des entrées de la Maison-Blanche en exigeant que le président Biden appelle à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et Gaza”, selon le Courrier international.

Cette manifestation a été organisée par les organisations juives IfNotNow et Jewish Voice for Peace. Les protestataires “ont récité le kaddish, la prière des endeuillés, chanté des chansons juives et scandé: ‘Pas en notre nom!’” a expliqué au quotidien de la capitale un porte-parole d’IfNotNow, Matan Arad-Neeman. “Beaucoup parmi nous sommes en deuil. Nous avons eu des proches tués ou kidnappés”, assure au journal l’Israélo-Américain de 25 ans.

“Mais cela nous met aussi en colère de voir notre douleur instrumentalisée et qu’Israël s’apprête à commettre un génocide contre les Palestiniens de Gaza.”

En rupture avec le soutien à Israël

Comme l’explique The Times of Israel, IfNotNow, organisation très à gauche fondée en 2014, a pris presque immédiatement des positions en rupture avec le soutien à Israël qui s’est largement exprimé aux États-Unis à la suite des massacres du 7 octobre. Elle lançait ainsi dans un communiqué: “Nous ne pouvons pas dire, et nous ne dirons pas, que les actes des combattants palestiniens aujourd’hui n’ont pas été provoqués.”

Le sang des civils tués par le Hamas “est sur les mains du gouvernement israélien, ainsi que sur celles du gouvernement américain, qui finance et excuse sa politique irresponsable”, ajoutait ce communiqué, qui reflète, selon l’historienne Sara Hirschhorn, “un tournant générationnel parmi les jeunes Juifs américains, les milléniaux”, critiques envers Israël comme beaucoup d’autres étudiants.

Jewish Voice for Peace (“Une voix juive pour la paix”), fondée en 1996 par un groupe de militants, dont le linguiste Noam Chomsky, a publié un post de blog appelant Washington à “prendre immédiatement des mesures pour réduire les financements militaires à Israël”.

D’après The Guardian, plusieurs centaines de manifestants étaient présents lundi devant la Maison-Blanche, et au moins 30 auraient été arrêtés. Beaucoup de leurs critiques visaient l’administration Biden et son plein soutien exprimé à Israël.