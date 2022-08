Mine de Gara Djebilet: Extraction de 1000 tonnes de minerai de fer

Une première quantité de minerai de fer, estimée a 1000 tonnes, a été extraite mardi de la mine de Gara Djebilet-Ouest (wilaya de Tindouf), mise en exploitation fin juillet, a annoncé mercredi a l’APS le Directeur général adjoint de l’Entreprise Nationale de Fer et de l’Acier (FERAAL), Redha Belhadj.

« Nous avions réalisé deux tirs a explosifs qui nous ont permis d’avoir la tranchée pour accéder a un front de taille. Grace a un troisième tir nous avons réussi hier mardi a extraire 1000 tonnes de minerai de fer », a déclaré M. Belhadj, précisant que les prochaines opérations d’extraction, assurées par Feraal, porteront sur des quantités bien supérieures.

« Nous pouvons atteindre 20.000 a 25.000 tonnes le mois prochain pour arriver a environ 100.000 tonnes/mois d’ici la fin de l’année », a-t-il soutenu.

Durant cette phase expérimentale, « la moitié des quantités de minerai de fer extraites sera transportée vers la wilaya d’Oran pour être exportée vers la Chine et la Russie », a-t-il avancé. L’autre moitié sera destinée a alimenter des usines de fer et d’acier activant en Algérie, selon le même responsable.

Le projet permettra ainsi de garantir et a sécuriser l’approvisionnement des usines nationales de métallurgie et de sidérurgie (El Hadjar, Tosyali, AQS…) en matières brutes, d’augmenter, par la même, les recettes hors hydrocarbures et de créer quelque 3.000 emplois.

Le minerai de fer sera prochainement acheminé par camions a Béchar par le Groupe de transport des marchandises et de logistique (LOGITRANS), où il sera transformé et valorisé par des opérateurs désirant investir dans ce domaine, en attendant la réalisation de la voie ferrée Béchar-Gara Djebilet.

Transformation du minerai de fer : un appel d’offre sera lancé fin août

Afin d’assurer la transformation du minerai, un appel a manifestation d’intérêt national et international sera lancé fin août pour chercher des partenaires. Le cahier des charges y afférent doit être prêt fin septembre, selon le même responsable.

Il a rappelé que le minerai de fer, comme il peut être commercialisé brut, peut être également consommé sous forme de concentré de minerai de fer (un minerai moyennement déphosphoré), de boulette (un conditionnement du minerai) ou de Poudre de fer pré-réduit (PDR), qui est un complément a la ferraille.

Ce projet intégré de grande envergure prévoit la création, avant fin 2022 d’une entreprise algéro-chinoise chargée de l’extraction du minerai et d’une usine a Bechar qui permettra a la partie chinoise d’utiliser le minerai pour produire de la billette (un demi-produit de l’industrie métallurgique utilisée dans la production du rond a béton et du fil machine). Il prévoit aussi la création d’une usine de production du rail, également a Bechar, qui utilisera la billette locale pour la fabrication des rails.

Quant au problème de la haute teneur en phosphore, M. Belhadj a assuré que des solutions existent pour la déphosphoration du minerai de fer, notamment grace a la technologie russe.

« Nous allons recourir a ces solutions qui ont montré leur efficacité ailleurs », a-t-il assuré.

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, avait donné, fin juillet, le coup d’envoi des travaux d’exploitation de la mine Gara Djebilet-ouest qui doit produire 2 a 3 millions de tonnes de minerai de fer/an dans une première phase (2022-2025), pour arriver a 40-50 millions tonnes/an a partir de 2026.

Le Conseil des ministres, tenu le 8 mai dernier, sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait approuvé le lancement de la première phase du projet d’exploitation de cette mine.

Le président de la République avait alors ordonné de mettre en œuvre ce projet stratégique selon une approche intégrée et de manière complémentaire avec les différents projets industriels et infrastructures y afférents, et ce, dans le cadre d’un calendrier bien défini.

Considérée comme l’une des plus grandes mines de fer dans le monde, Gara Djebilet recèle plus de 3 milliards de tonnes de réserves dont 1,7 milliards de tonnes exploitables.