Mohamed Hadid: “Les images des civils fuyant les attaques à Gaza me rappellent ce qu’a vécu ma mère”

Mohamed Hadid, le père des célèbres mannequins palestino-américains Bella et Gigi Hadid, a confié, au cours d’une interview accordée à Anadolu, se remémorer le vécu de sa mère, il y a 75 ans, en voyant à la télévision les civils fuir vers le sud de la Palestine en raison de l’occupation de la bande par Israël.

Mohamed Hadid n’était qu’un bébé de 9 jours lorsqu’il a été chassé de sa maison par deux familles d’immigrants juifs qui avaient fui l’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon lui, le peuple palestinien a ouvert ses portes aux immigrants juifs d’origine polonaise et hongroise qui ont fui l’Europe en 1946 et ont accosté par bateau dans le port de Haïfa.

Il a expliqué que son père avait accueilli deux familles juives dans leur maison de Safed. Sa mère s’était rendue à Nazareth, où se trouvait la maison de son père, pour la mettre au monde deux ans plus tard.

Mohamed Hadid est né à Nazareth, dans la région de Galilée au nord de la Palestine, en 1948, au début de la première guerre israélo-palestinienne. Il souligne que des groupes juifs ont commencé à confisquer les terres des Palestiniens à cette époque. Pendant cette période, sa famille se trouvait à Nazareth loin de leurs maisons.

“Alors que j’étais âgé de neuf jours, ma mère est retournée chez nous à Safed, emmenant avec elle ma sœur de deux ans. La ville de Safed avait presque été prise par les Juifs qui s’y trouvaient. Mon père, professeur à l’université de Haïfa, n’était pas à la maison. Lorsque ma mère et moi nous sommes rendues dans la partie qui appartenait à notre famille, on ne nous a pas laissées entrer”, a-t-il confié.

Mohamed Hadid raconte que sa mère, Khairiah Hadid, s’étant rendu compte que la famille était devenue réfugiée, a voulu prendre des couvertures pour que ses enfants n’aient pas froid sur la route. Cependant, la famille juive ne les a pas laissés entrer dans la maison, et sa mère n’a même pas été autorisée à prendre l’album photos de famille.

Voir des civils fuyant les attaques à Gaza, soutient-il, lui rappelle les récits de sa mère, qui voyageait avec ses enfants vers la Syrie, à pied ou sur le dos d’animaux pendant des jours en terrain montagneux, et arrivait quelques jours plus tard dans un camp de réfugiés en Syrie.

“Je ne me souviens de rien car je n’avais que 9 jours, mais ce que j’ai vu à la télévision m’a profondément affecté et m’a fait ressentir la lutte et les difficultés que ma mère a dû affronter pour m’emmener vivant dans un camp de réfugiés”, ajoute-t-il.