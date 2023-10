Mondial 2034: l’Australie retire sa candidature, l’Arabie saoudite ultrafavorite

La fédération australienne de football a annoncé, mardi, abandonner son projet d’organisation du Mondial 2034. Le royaume saoudien n’a jamais été aussi proche de devenir pays hôte du tournoi.

Alors que les fédérations de football ont jusqu’à mardi 31 octobre, 23 h 59, pour se déclarer candidates, auprès de la Fédération internationale de football (FIFA), à l’organisation de la Coupe du monde 2034, l’une d’entre elles vient, au contraire, de se retirer. Tôt dans la matinée, la fédération australienne a annoncé sur X (anciennement Twitter) renoncer officiellement à l’accueil de l’événement. « Nous avons étudié la possibilité de déposer une candidature pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA et, après avoir pris en compte tous les facteurs, nous avons décidé de ne pas le faire pour la compétition organisée en 2034 », annonce la fédération dans son communiqué.

Au début du mois d’octobre, l’Australie avait pourtant signalé travailler sur un projet pour l’organisation de ce Mondial. Une semaine plus tard, elle avait même envisagé un ticket commun avec l’Indonésie. Erick Thohir, le président de la fédération indonésienne, avait expliqué que l’Australie était « partante » pour une candidature commune avec son pays, depuis « des discussions lors du dernier congrès de la FIFA », organisé en mars, au Rwanda.

Champ libre pour l’Arabie saoudite

Grâce à ce désistement, l’Arabie saoudite est désormais ultrafavorite pour accueillir ce Mondial. Après la désignation, le 4 octobre, de l’Espagne, du Maroc et du Portugal comme hôtes de l’édition 2030 (avec l’organisation de trois matchs en Uruguay, en Argentine et au Paraguay), la FIFA a lancé un appel à candidatures pour le tournoi de 2034, selon Le Monde. En vertu du principe de rotation des continents, les confédérations asiatique et océanique tiennent la corde pour l’organisation de cette édition.

Quelques minutes après cet appel, l’Arabie saoudite, qui s’était déjà positionnée pour organiser le Mondial 2030, a confirmé qu’elle se porterait candidate pour 2034. Les Saoudiens avaient alors immédiatement reçu le soutien de la Confédération asiatique de football, ce qui les plaçait, déjà, en position de grand favori pour organiser la compétition.