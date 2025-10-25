Mondiaux 2025: Kaylia Nemour, première championne du monde arabe et africaine de l’histoire aux barres asymétriques

L’Algérienne Kaylia Nemour, championne olympique et véritable joyau de la gymnastique mondiale, a écrit une nouvelle page dans l’histoire de la discipline, vendredi à Jakarta, en décrochant la médaille d’or aux barres asymétriques lors des Championnats du monde 2025. Elle devient ainsi la première gymnaste arabe et africaine à être sacrée championne du monde dans cette spécialité.

Nemour a survolé la finale avec un score impressionnant de 15,566 points, devançant la Russe Angelina Melnikova (14,500 pts) et la Chinoise Yang Fanyuwei (14,500 pts).

Un peu plus d’un an après son triomphe olympique, la jeune prodige algérienne a une nouvelle fois ébloui le public grâce à une prestation magistrale sur son agrès de prédilection. Déjà dominante lors des qualifications mardi (15,533 pts), Nemour a confirmé son statut en livrant une exécution sans faute, pleine d’aisance et de maîtrise.

Sous la houlette de sa coach Nadia Maci, l’Algérienne a abordé la finale avec une confiance de grande championne. Fidèle à son style élégant et dynamique, elle a enchaîné les éléments avec une précision chirurgicale, notamment son mouvement-signature, le «Nemour», officiellement inscrit depuis août 2024 au code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique (FIG).

Portée par un public conquis dans l’IMS Arena de Jakarta, Nemour a livré un passage sensationnel: 15,566 points, dont 7,200 en difficulté et 8,500 en exécution, concluant sur une sortie en double temps parfaitement maîtrisée.

Ce qui impressionne chez la nouvelle reine mondiale de la «gym», c’est sa fluidité exceptionnelle. Là où d’autres multiplient les bascules, Nemour en réduit le nombre au strict minimum, offrant un enchaînement continu, rythmé et ample, semblable à une véritable partition musicale.

Sa morphologie (1,66 m), parfois jugée peu avantageuse pour certains agrès, devient ici un atout : elle lui permet notamment de passer debout sur la barre, ajoutant une touche unique à sa chorégraphie.

Avec ce nouveau sacre, qui s’ajoute à ses multiples médailles en Coupes du monde et à sa médaille d’argent aux Mondiaux d’Anvers 2023, Kaylia Nemour, à seulement 18 ans, s’impose comme l’une des plus grandes étoiles de la gymnastique mondiale actuelle, inspirant toute une génération d’athlètes africains et arabes.

A Jakarta, la championne algérienne n’en a pas encore fini : elle disputera samedi la finale à la poutre, pour laquelle elle s’est qualifiée avec un score de 13,233 points.

Les Mondiaux-2025 se déroulent selon le format classique : une phase de qualifications ouverte à de nombreuses nations, suivie de finales par engin et du concours général individuel («All-Around»), où les 24 meilleures gymnastes – deux par pays maximum – se disputent le titre suprême.

Outre Nemour, la délégation algérienne est composée de six autres représentants : Adem Koughat, Houssam-Eddine Hamdouche, Bilel Bellaoui, Youcef Semani et Ahmed Ryad Aliouet chez les messieurs, ainsi que Sihem Hamidi chez les dames.

Au total, 483 gymnastes (279 hommes et 204 femmes), issus de 82 pays, participent à ces Mondiaux, premier grand rendez-vous international depuis les Jeux olympiques de Paris-2024.