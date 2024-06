Moscou va envoyer des navires de guerre à Cuba “la semaine prochaine”!

Outre un sous-marin nucléaire

Trois navires de guerre russes et un sous-marin à propulsion nucléaire vont arriver à La Havane “la semaine prochaine”, a annoncé le ministère cubain des Affaires étrangères dans un communiqué ce jeudi 6 juin.

Aucune menace pour la région, assure Cuba. Des navires de guerre russes vont se mettre en route pour La Havane et devraient arriver près de l’île des Caraïbes “la semaine prochaine”, a annoncé dans un communiqué relayé par Reuters et Associated Press le ministère cubain des Affaires étrangères ce jeudi 6 juin, a rapporté BFMTV.

Ce “détachement naval” sera notamment composé d’un sous-marin à propulsion nucléaire, le “Kazan”, peut-on lire dans le communiqué, qui précise que trois autres navires sont attendus au port de La Havane entre le mercredi 12 et le lundi 17 juin.

“Cette visite s’inscrit dans le cadre des relations historiquement amicales entre Cuba et la Fédération de Russie et respecte strictement les règles internationales auxquelles Cuba est partie”, indique la même source.

“Aucun de ces navires ne transporte d’armes nucléaires”, poursuit cette source. “Par conséquent, leur escale dans notre pays ne représente aucune menace pour la région”.

Une montée des tensions

Cette annonce survient alors que des responsables américains ont affirmé cette semaine, sous couvert d’anonymat, que la Russie s’apprêtait à mener des exercices militaires dans les Caraïbes cet été.

L’annonce de l’arrivée de navires de guerre à Cuba a aussi lieu moins de 48 heures après une mise en garde de Vladimir Poutine contre l’Occident. Le président russe Vladimir Poutine a menacé ce mercredi 5 juin de livrer des armes à des pays tiers susceptibles de frapper les intérêts occidentaux, si l’Occident autorise l’Ukraine à frapper la Russie avec ses missiles de longue portée.