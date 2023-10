Mostaganem: Mise en échec de 9 tentatives d’émigration clandestine

La même source a précisé que “la mise en échec des traversées clandestines, à partir des plages de la wilaya, a été menée dans le cadre d’une opération proactive ayant permis l’arrestation, sur la terre ferme, des organisateurs (55 individus), dont quatre ressortissants étrangers et 13 candidats à l’émigration clandestine”.

Selon le même communiqué, “12 embarcations, 12 moteurs et 16 jerricans de carburant ont été saisis, lors de ces opérations, ainsi que 6 gilets de sauvetage, trois boussoles, deux voitures et 16 téléphones mobiles utilisés par les réseaux criminels dans leurs communications et transport”.