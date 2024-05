Netanyahu visé par un mandat d’arrêt de la CPI pour crimes de guerre

La Cour pénale internationale (CPI) dit avoir “des motifs raisonnables de croire” que le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense “portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et crimes contre humanité” commis dans la bande de Gaza.

“Sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, j’ai des motifs raisonnables de croire que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre d’Israël, et Yoav Gallant, le ministre de la Défense d’Israël, portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et crimes contre humanité commis sur le territoire de l’État de Palestine (dans la bande de Gaza) à partir du 8 octobre 2023 au moins”, a déclaré dans un communiqué la CPI, qui siège à La Haye, selon BFMTV.

Des mandats d’arrêt ont aussi été demandés contre Yahya Sinouar, chef du Hamas dans la bande de Gaza, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, chef de la branche armée du Hamas et Ismail Haniyeh, chef de la branche politique du mouvement “pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis sur le territoire d’Israël et dans l’État de Palestine (dans la bande de Gaza) depuis le 7 octobre 2023 au moins”.