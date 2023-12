L’acteur oscarisé, Nicolas Cage, revenu sur le devant de la scène grâce à une série de longs-métrages indépendants bien accueillis par la presse et le public, révèle vouloir tourner encore “trois ou quatre films”.

Moins de cinéma et plus de télévision: Nicolas Cage envisage de mettre un terme à sa carrière sur grand écran pour se consacrer au petit écran, a-t-il révélé cette semaine lors d’une interview accordée au site Uproxx, selon BFMTV.

L’acteur, qui a découvert l’année dernière Breaking Bad, et s’est pris de passion depuis pour les séries TV, veut désormais “explorer d’autres formats” que le cinéma: “Je suis très intéressé par l’immersion proposée par le streaming et les séries. J’ai vu ce qu’on pouvait faire avec des personnages quand on vous laisse le temps de vous exprimer.”

“J’ai vu Bryan Cranston regarder fixement une mallette pendant une heure dans un épisode de Breaking Bad. On n’a pas le temps de faire ça dans un film. Peut-être que la télévision est la prochaine étape pour moi”, indique le comédien.

“Terminer d’une manière positive”

“Après 45 ans à faire ce métier, j’ai l’impression d’avoir dit tout ce que j’avais à dire avec le cinéma”, poursuit-il. “J’aimerais terminer d’une manière positive. Je pense qu’il me reste encore trois ou quatre films avant d’arriver à ce moment. Puis, avec de la chance, je change de format et j’exprime mon art d’une autre manière.”

Nicolas Cage, qui vient de recevoir des critiques très élogieuses pour son nouveau film Dream Scenario (en salles le 27 décembre), prévient qu’il sera “très exigeant” avec ses prochains projets: “J’ai des contrats à respecter, on verra. Mais je vais être très exigeant et très dur dans mon processus de sélection.”