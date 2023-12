“Nous devons aller vite”, insiste le président Tebboune

A l'occasion de l'inauguration de la 31e édition de la Foire de la production algérienne

Le président de la République a inauguré, jeudi au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger, la 31e édition de la Foire de la production algérienne à laquelle participent 580 exposants.

Avant l’inauguration, le président de la République a écouté un exposé présenté par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, sur les capacités de production et d’exportation des entreprises nationales publiques et privées dans différents domaines, ainsi que sur les premiers résultats du recensement du produit national.

A cette occasion, le président de la République a appelé à «enregistrer les entreprises et les secteurs qui couvrent intégralement les besoins nationaux» et à «leur octroyer une licence d’exportation vers l’Afrique, y compris dans le cadre du troc», évoquant la possibilité de recourir à ce dernier pour échanger certaines marchandises comme les huiles et le bétail.

«Nous devons aller vite. En 2024, nous procèderons à l’élaboration d’une liste de marchandises à échanger dans le cadre du troc avec le Niger, la Mauritanie et le Mali», a-t-il soutenu, précisant qu’il était «impératif d’avoir des chiffres exacts et non approximatifs».

Le président de la République a en outre souligné l’importance de l’exportation, mais en veillant d’abord à couvrir les besoins du marché local et à éviter de créer un déséquilibre entre la production et la consommation.

Organisée du 14 au 23 décembre par la Société algérienne des expositions (Filiale de la SAFEX), sous le haut patronage du président de la République cette importante manifestation économique a pour thème : «L’entreprise productrice, base de la croissance et du développement économique».

Cet événement regroupe de grandes entreprises publiques et privées et d’autres ayant investi fraîchement le marché national, en vue d’exposer leurs produits et services sur une superficie totale de près de 29.000 m2.

Cette édition regroupe plusieurs secteurs d’activité dont l’industrie agroalimentaire, chimique et pétrochimique, les industries manufacturières (meubles, textile, cuirs et prêt-à-porter), l’industrie électronique, l’électroménager, les industries mécaniques, la sidérurgie, la métallurgie, le bâtiment et les matériaux de construction, le secteur des services, les industries militaires, les start-up et l’artisanat.

En marge de la Foire de la production algérienne, plusieurs rencontres regroupant différents acteurs économiques et traitant de nombreux dossiers sont prévues, dont une journée d’étude sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui sera organisée le 16 décembre par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, une rencontre sur le thème «organisation des projets : défis et opportunités» (17 décembre) et une rencontre sur «les nouveaux mécanismes de soutien aux entreprises productrices à l’exportation» (18 décembre).

La foire ouvre ses portes au public et aux professionnels tous les jours de 11h00 à 18h00.

Le président de la République a été accueilli à son arrivée au Palais des expositions par le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) et le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni.

Des membres du Gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie étaient également présents à l’inauguration de cette manifestation économique.