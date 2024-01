Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé ses vœux au peuple algérien à l’occasion du Nouvel An Amazigh 2974.

“A l’occasion du nouvel an amazigh, je souhaite à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, à l’intérieur du pays et à l’étranger, d’être comblés de bienfaits. Gloire et dignité à l’Algérie. Asseggas Ameggaz”, a écrit le président de la République sur son compte officiel.