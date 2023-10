Nouvelles agressions sionistes contre Ghaza : des dizaines de martyrs

Des dizaines de civils palestiniens sont tombés en martyrs à l’aube lundi, et des dizaines d’autres ont été blessés dans de nouvelles frappes aériennes de l’armée sioniste contre la bande de Ghaza, rapporte l’agence palestinienne de presse Wafa, citant des sources médicales.

Des avions de combat de l’armée sioniste ont bombardé une maison au centre de l’enclave palestinienne, faisant 11 martyrs, principalement des femmes et des enfants et une autre dans le camp de réfugiés de Jabaliya au nord de Ghaza, où au moins trois Palestiniens sont tombés en martyrs, en plus de nombreux blessés, selon les mêmes sources.

Au sud de l’enclave, un véhicule palestinien a été ciblé par une frappe aérienne, trois Palestiniens sont tombés en martyrs, alors que le bombardement d’artillerie s’intensifiait à proximité de Sheikh Zayed et de Qleibo au nord de Ghaza.

Les avions d’occupation ont également lancé d’intenses raids sur le quartier de Tal al-Hawa, à l’ouest de la ville.

Des sources médicales de l’hôpital indonésien de Beit Lahia, ont elles, annoncé l’arrivée de dizaines de martyrs et de blessés, suite aux bombardements continus des camps de Bureij et Nuseirat, et la région de Zawaida.

Le bilan du ministère palestinien de la santé a fait état de plus de 8.069 martyrs et plus de 22.000 blessés suite aux agressions barbares sionistescontre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée. Selon le ministère 73%

étaient des enfants, des femmes et des personnes âgées.