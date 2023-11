Nuit acharnée: Des dizaines de victimes dans des bombardements israéliens sur divers pans de Gaza

Des dizaines d’innocents Palestiniens ont été massacrés et d’autres blessés de diverses degrés, depuis la nuit dernière jusqu’à jeudi matin, des suites des bombardements terrestres, maritimes et aériens de l’occupation israélienne contre des quartiers résidentiels dans de nombreuses régions de la bande de Gaza, qualifiée de la plus violente et acharnée depuis le début de l’agression le 7 octobre dernier.

Tôt ce matin, les avions de combat israéliens ont lancé plusieurs frappes aériennes sur les maisons des Palestiniens non protégés à Nuseirat et son camp de réfugiés au centre de la bande de Gaza, et à Jabaliya au nord.

Notre correspondant a rapporté que le photojournaliste Mohammed Moeen Ayyash a été massacré, ainsi qu’un certain nombre de membres de sa famille, dans une frappe aérienne israélienne sur sa maison à Nuseirat.

Des dizaines de civils Palestiniens, comme a ajouté notre correspondant, ont été tués et blessés dans de brutales attaques aériennes contre le camp de Nuseirat.

Des témoins oculaires ont expliqué que l’avion d’occupation a bombardé deux maisons appartenant à une famille Kurd à proximité de la rue Abu Hosni à Deir al-Balah, au milieu de la bande de Gaza, tuant trois citoyens et en blessant des dizaines.

Dans le nord, des dizaines de civils ont été tués et blessés lors de raids israéliens visant plusieurs maisons de citoyens dans le camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, où les avions de combat de l’occupation ont bombardé la maison de la famille Salem, près de la mosquée Imad Aqel, ainsi que la maison de la famille Hamad.

Le nombre de Palestiniens tués dans l’attentat à la bombe contre la maison de la famille Abu Musamah à Bani Suhaila, à l’est de Khan Younis, s’élève à 14, et au moins 13 blessés, qui ont été transférés à l’hôpital médical Nasser, tandis que les équipes de la défense civile et des ambulances continuent de rechercher des personnes portées disparues sous les décombres.

Dans le même contexte, les avions de combat de l’occupation ont poursuivi leurs violents raids sur les zones orientales de la ville de Khan Younis depuis hier soir ciblant trois maisons à Bani Suhaila, dans l’est, où un Palestinien tué et une jeune fille blessée ont été transportés à l’hôpital Nasser, tandis que les raids israéliens ont entravé la circulation des ambulances et des véhicules de défense civile, ce qui a laissé des dizaines de citoyens sous les décombres.

L’aviation israélienne continue de pilonner les régions dans le nord de la bande de Gaza, en particulier à Beit Lahia, Beit Hanoun et Jabaliya, où une place résidentielle entière a été bombardée, entraînant la mort et la blessure de dizaines de personnes.

Pendant ce temps, l’artillerie de l’occupation stationnée dans différentes zones de la ville de Gaza continue de bombarder les quartiers résidentiels peuplés, en plus de tirer sur tous ceux qui se déplacent dans la zone. Les avions de combat de l’occupation ont lancé des raids violents successifs sur le gouvernorat central.

À Rafah, un bâtiment d’une association caritative derrière l’hôpital koweïtien a été frappé par les avions de l’occupation, provoquant la mort et la blessure d’un certain nombre de citoyens dans un centre d’hébergement pour personnes déplacées.