ONU: Alger répond aux allégations mensongères de Rabat sur le Sahara occidental

La délégation algérienne participant aux travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies, a exercé son droit de réponse devant l’Assemblée générale pour réfuter les mensonges et les allégations de la délégation marocaine concernant la question du Sahara occidental.

Ci-dessous le texte de la déclaration:

“La délégation de mon pays a demandé a exercer son droit de réponse pour réfuter les allégations trompeuses et saisonnières du représentant du Maroc dans une tentative désespérée d’exploiter a chaque fois les tribunes pour répandre sa propagande et ses mensonges au sujet du conflit du Sahara occidental. A cet égard, la délégation algérienne tient a souligner ce qui suit:

1- Sur la nature juridique du conflit au Sahara occidental. Cette question était, est et restera une question de décolonisation jusqu’a ce que le peuple du Sahara occidental exerce son droit inaliénable a l’autodétermination a travers un référendum libre et équitable, comme l’ont confirmé toutes les résolutions des Nations unies depuis que ce conflit est a l’ordre du jour des Nations Unies conformément aux résolutions 1514 et 1541 de l’Assemblée générale.

Ces résolutions désignent également et de manière claire les deux parties au conflit: le Maroc et le Front Polisario, internationalement reconnu comme le seul représentant légitime du peuple du Sahara occidental. Quant a la question de la prétendue solution d’autonomie imposée comme seule solution, elle représente un précédent qui menace les fondements de la légitimité internationale et la Charte des Nations Unies, et contredit la doctrine bien établie des Nations Unies en matière de décolonisation.

2- Quant au mécanisme des tables rondes, inefficace et improductif et comme a son habitude, le Maroc fidèle a son approche coloniale, a exploité ce mécanisme pour tenter désespérément d’introduire la confusion a la nature du Conflit, de contourner la légitimité internationale et transformer la nature du conflit d’une question de décolonisation en un conflit bilatéral.

3- S’agissant de l’accueil par l’Algérie des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf, a partir du 31 octobre 1975, il est le résultat de l’occupation illégale du Sahara Occidental par le Maroc, après le départ de l’ancienne puissance coloniale. L’Algérie reste convaincue que la question du recensement des réfugiés est une question purement technique et fait partie intégrante d’un plan politique global dans le cadre du plan de paix adopté par les Nations Unies en 1990. Quant au volet lié au recensement il n’a de sens que s’il s’inscrit dans le cadre d’un référendum juste et libre visant a permettre au peuple du Sahara occidental d’exercer son droit inaliénable a l’autodétermination conformément a la légalité internationale.

Quant aux fausses allégations et calomnies que le Maroc promeut sur les relations présumées des réfugiés sahraouis avec des groupes terroristes, ce n’est qu’un nouvel épisode d’une misérable série visant a déformer la lutte du peuple du Sahara Occidental qui aspire a exercer son droit a l’autodétermination a l’instar de tous les peuples du monde”.

USA: le Congrès rejette la “prétendue souveraineté” du Maroc sur le Sahara occidental

Le président du Congrès américain, le sénateur Patrick Leahy, a affirmé, dans une réponse franche aux prétentions de l’occupation marocaine, le refus du Congrès de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en introduisant les aides octroyées au Sahara occidental de manière distincte de celles octroyées au Maroc.

Contrairement a ces dernières années, le Congrès américain n’a pas placé le Sahara occidental au titre de la clause relative au Maroc dans la loi de finances 2022, signée par le président Joe Biden, mardi, ce qui explique le refus explicite du Congrès de toutes les tentatives visant la violation du Droit international au Sahara occidental.

Le texte de loi souligne l’attachement du Congrès américain, tout comme les Nations unies, a la non reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, selon un communiqué publié par le sénateur Patrick Leahy, ajoutant que les aides au Sahara occidental ont été introduites dans un autre article dans le cadre de l’Initiative de Partenariat des Etats-Unis au Moyen-Orient (MEPI).

Le communiqué a fait état, en outre, de “la poursuite du soutien au processus politique conduit par les Nations unies a même de réaliser une solution politique juste, permanente et acceptable pour les deux parties, a savoir le Maroc et le Front Polisario, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité onusien”.

Selon le sénateur Leahy, la situation politique au Sahara occidental est une affaire devant être résolue entre les deux parties et non pas par le Congrès.

Les membres du Congrès américain avaient adressé, vendredi dernier, une lettre au président américain dans laquelle ils expriment leur inquiétude quant a la politique des Etats-Unis vis-a-vis du Sahara occidental et les contrats d’armes conclus entre l’administration de Biden et le Maroc en décembre dernier.

“Nous exprimons notre inquiétude du risque que ces armes puissent être utilisées contre le peuple sahraoui”, ont-t-ils affirmé.

La démarche “téméraire” de Trump sur le dossier sahraoui aggravera la situation

La reconnaissance, par le président sortant Donald Trump, de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental risque de créer un climat d’instabilité en Afrique du Nord dont pourrait profiter Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et d’autres groupes terroristes, a indiqué, jeudi, l’ancien secrétaire d’Etat américain, James Baker.

Dans une tribune publiée dans le Washington Post, Baker n’a pas écarté «la possibilité d’une montée des hostilités entre le Maroc et le Front Polisario redoutant qu’Al-Qaïda au Maghreb islamique et d’autres groupes (terroristes) puissent exploiter la situation».

Baker qui a occupé le poste d’émissaire du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, a estimé aussi que la décision “téméraire” du président américain sortant pourrait ainsi avoir de “sérieuses répercussions”. Trump avait annoncé, le 10 décembre courant, reconnaître le Sahara occidental comme faisant partie du territoire marocain en contrepartie de la normalisation des relations entre le Maroc et l’état sioniste.

D’autre part, cette décision pourrait, selon lui, “compliquer” les relations entre les Etats-Unis et l’Algérie “un important partenaire stratégique”. «La détérioration de nos relations avec l’Algérie, principal défenseur du droit du peuple sahraoui a l’autodétermination pourrait affecter l’avenir de nos relations commerciales ainsi que notre coopération militaire et en matière de lutte anti-terroriste», a-t-il soutenu.

James Baker a considéré la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental comme « un étonnant abandon des principes du Droit international par les Etats-Unis ainsi que leurs propres principes diplomatiques ».

«L’action téméraire (de Trump) présentée comme une (démarche) diplomatique aggravera une situation déja dans l’impasse, celle du règlement du long conflit opposant le Maroc au peuple sahraoui autour du territoire (sahraoui)», a déploré l’ancien émissaire onusien.

Il a relevé, néanmoins, que le président sortant a eu le mérite d’essayer de changer la situation au Moyen-Orient tout en affirmant que cet objectif ne devait pas être atteint «en abandonnant l’engagement des Washington en faveur du principe d’autodétermination, un principe de base sur lequel notre pays a été bati et auquel il devrait rester fidèle».

Qualifiant la décision prise par Trump de “cynique”, Baker a insisté sur le fait que les Etats-Unis ne devaient pas tourner le dos au peuple sahraoui en tentant de rendre meilleures les relations entre Israël et ses voisins.

« Dès 1975, lorsque le Maroc a pris le contrôle du Sahara occidental par la force après le retrait de l’Espagne, les Etats-Unis et la plupart des membres de la communauté internationale ont refusé de reconnaître la légitimité de cette revendication (la souveraineté sur le Sahara occidental) », a rappelé l’ancien secrétaire d’Etat.

«La reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par l’administration Trump est un revirement majeur et regrettable dans une politique américaine au long cours défendue aussi bien par les Démocrates que par les Républicains », a-t-il signalé notant que l’annonce faite par Trump pourrait affecter l’image des États-Unis et mettre en doute leurs engagements sur le plan international, a rapporté l’APS.

«Les Etats-Unis ont abandonné de manière imprudente leurs principes pour quelque chose qui ne changera rien a la position de la communauté internationale en ce qui concerne la résolution du conflit», a-t-il assuré, appelant le nouveau président américain Joe Biden a « annuler cette décision téméraire et cynique ».

Le président Joe Biden occupera ses fonctions de président des Etats-Unis a partir du 20 janvier prochain.

La décision de Trump est “insensée” et “irréfléchie”

L’ancien envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara Occidental, Christopher Ross, avait qualifié lui-aussi la décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental d’« insensée », « irréfléchie » et « dangereuse ».

Christopher Ross a souligné que «cette décision ne change rien a l’approche de la communauté internationale sur le dossier du Sahara occidental, et il y a une nécessité urgente d’appliquer les résolutions successives du conseil de sécurité».

Pour l’ancien envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara occidental (janvier 2009 – mars 2017), l’administration Biden -qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain- fera bien d’annuler la décision de son prédécesseur, soulignant que les intérêts de l’Amérique en Afrique du Nord exigent une approche prudente et équilibrée.