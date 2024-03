ONU: L’Algérie appelle les belligérants au Soudan à un cessez-le-feu à l’occasion du Ramadhan

Le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations-unies, Amar Bendjama, a appelé, au nom des membres A3+ (Algérie, Mozambique, Sierra Leone et Guyane”, les parties au conflit au Soudan, à saisir l’opportunité du mois de Ramadhan pour déclarer un cessez-le-feu immédiat et s’engager sur la voie de l’apaisement et de la retenue pour une paix durable au Soudan.

S’exprimant au nom des membres A3+ au cours d’une réunion jeudi de l’Assemblée générale de l’ONU sur la situation au Soudan, M. Bendjama, après avoir déploré la non-résolution de la crise dans ce pays après près d’un an et la détérioration de la situation humanitaire, a appelé les parties au conflit à saisir le mois sacré du Ramadhan, afin de déclarer un cessez-le-feu immédiat et à privilégier la voie du dialogue.

“Face à cette situation qui se détériore, nous voulons saisir l’occasion de cette réunion pour lancer un appel urgent à tous les acteurs soudanais pour qu’ils déclarent un cessez-le-feu immédiat afin d’atténuer les souffrances des hommes, des femmes et des enfants soudanais innocents. Avec le Secrétaire général, nous appelons les parties soudanaises à mettre de côté leurs divergences et à considérer l’opportunité du mois sacré du Ramadan, un mois de paix, pour s’engager sur la voie de l’apaisement et de la retenue pour une paix durable au Soudan”, a-t-il plaidé.

Abordant la situation humanitaire au Soudan, M. Bendjama a indiqué que le pays fait face “à la plus grande crise de déplacement au monde, avec un risque élevé d’insécurité alimentaire aiguë menaçant des millions de Soudanais, en particulier au Darfour”.

Dans ce contexte, il a relevé qu'”il est également nécessaire d’explorer tous les moyens possibles pour garantir un accès sans entrave afin de permettre le flux de l’aide humanitaire internationale, afin qu’elle puisse atteindre toute la population soudanaise touchée, grâce à une coopération étroite entre le gouvernement soudanais et les agences humanitaires déployées”.

A cet égard, les membres de A+3 “saluent l’annonce de la décision des autorités soudanaises de faciliter l’accès humanitaire à travers plusieurs points de passage frontaliers, tels que Tchad-Tina-Darfour, y compris la facilitation des vols humanitaires accédant aux aéroports d’Al Fasher, Kadugli et Al Obeid”. “Nous encourageons la poursuite des engagements entre OCHA et les autorités soudanaises”, a ajouté M. Bendjama.

Et de poursuivre: “Nous saluons également l’annonce d’un nouveau cycle de pourparlers, dans le cadre du processus de Djeddah, et c’est pourquoi nous invitons les parties soudanaises à s’engager de bonne foi lors de ces pourparlers”, félicitant “les facilitateurs du processus, le Royaume d’Arabie saoudite, les Etats-Unis et l’IGAD, qui représente également l’UA, pour leurs efforts continus”.