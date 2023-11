Otage israélienne à El Qassam:” Je resterai à jamais prisonnière de la gratitude”

Les Brigades Al-Qassam publient la lettre d’une détenue adressée aux combattants et au commandement des Brigades Al-Qassam qui l’ont accompagnée pendant sa période de détention avant sa libération dans le cadre de l’accord d’échange et de la trêve humanitaire.

“Pour les généraux qui m’ont accompagné ces dernières semaines, il semble que nous allons nous séparer demain, mais je vous remercie du fond de mon cœur pour votre humanité extraordinaire que vous avez montrée envers ma fille Emilia.

Vous avez été pour elle comme des parents, l’invitant dans votre chambre à chaque occasion qu’elle désirait. Elle avoue avoir le sentiment que vous êtes tous ses amis et pas seulement des amis, mais de véritables proches aimants. Merci, merci, merci pour les nombreuses heures que vous avez passées à prendre soin d’elle.

Merci d’avoir été patients avec elle et de l’avoir comblée de bonbons, de fruits et de tout ce qui était disponible, même quand ce n’était pas facile. Les enfants n’aiment pas être confinés, mais grâce à vous et à d’autres personnes aimables rencontrées en chemin, ma fille s’est sentie comme une reine à Gaza et, en général, elle admet qu’elle est le centre du monde.

Nous n’avons rencontré personne sur notre long chemin, des civils aux dirigeants, qui ne se soient comporté envers elle qu’avec douceur, tendresse et amour. Je resterai à jamais prisonnière de la gratitude, car elle ne sortira pas d’ici avec un traumatisme permanent. Je me souviendrai toujours de votre gentillesse ici, malgré la situation difficile à laquelle vous faisiez face vous-mêmes et les pertes douloureuses que vous avez subies ici à Gaza”.