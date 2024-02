Paris: un homme armé d’une lame de boucher abattu

Dans le 19e arrondissement de Paris, ce samedi 17 février, un homme a été tué, vers 3h du matin, alors qu’il était porteur d’une feuille de boucher et avait un comportement “menaçant”, selon une source policière.

L’individu, d’une quarantaine d’années et d’origine soudanaise, était porteur d’une lame de boucher et avait un comportement “menaçant”, selon BFMTV citant des sources policière et médiatique. Rapidement sur place, les policiers lui ont intimé l’ordre de la lâcher en français puis en anglais.

Aidés de renforts, ils ont fait usage de pistolets à impulsion électrique. L’homme a brandi son arme en se dirigeant vers les policiers. Quatre d’entre eux ont ouvert le feu. Selon les premiers éléments, les forces de l’ordre ont fait usage de leur arme à une vingtaine de reprises.