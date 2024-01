Paula Abdul accuse l’ex-producteur d’«American Idol» de l’avoir agressée sexuellement

La chanteuse et chorégraphe Paula Abdul a accusé Nigel Lythgoe, ancien producteur de la téléréalité American Idol, de l’avoir agressée sexuellement au début des années 2000, alors qu’elle faisait partie du jury de l’émission, selon une nouvelle plainte.

La poursuite déposée vendredi à Los Angeles accuse également Nigel Lythgoe d’avoir agressé sexuellement Mme Abdul après qu’elle eut quitté American Idol pour devenir juge dans l’autre émission de compétition de Nigel Lythgoe, So You Think You Can Dance (La fièvre de la danse au Québec).

L’Associated Press n’identifie généralement pas les victimes présumées d’agressions sexuelles, à moins qu’elles ne se manifestent publiquement, comme l’a fait Mme Abdul.

Dans une déclaration faite samedi, l’avocat de Mme Abdul, Douglas Johnson, a félicité la chanteuse et danseuse pour s’être exprimée publiquement.

Il a indiqué que la « décision a été difficile à prendre », mais que Mme Abdul « est déterminée à faire en sorte que justice soit faite ».