Pays-Bas: Sit-in dans 13 gares en soutien à la Palestine

Des sit-in ont été organisés, jeudi, dans 13 gares de plusieurs villes néerlandaises en soutien à la Palestine.

Les manifestants se sont rassemblés à la gare centrale de Rotterdam, où ils brandissaient des drapeaux palestiniens et exigeaient un cessez-le-feu.

Les manifestants ont également protesté contre le soutien du gouvernement néerlandais à Israël.

S’adressant à Anadolu, la manifestante Else Verplanke a déclaré qu’en participant au sit-in, elle avait pour le moins démontré sa position.

“C’est ce que je peux réellement faire. Je me sens un peu faible. Ce qui me dérange le plus, c’est qu’il y a encore beaucoup de gens qui disent que c’est de la légitime défense. Ce n’est pas du tout le cas. Il s’agit simplement d’un nettoyage ethnique. Je pense que c’est une tentative délibérée d’expulser le maximum de Palestiniens de Gaza, et c’est ce que je crains”, a-t-elle expliqué.

Elle a, par ailleurs, exprimé son espoir que le gouvernement néerlandais change de position envers Israël.