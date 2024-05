Pèlerinage: l’accès dans les lieux saints est désormais conditionné

Selon le ministère saoudien du Hajj et de la Omra

L’accomplissement du 5ème pilier de l’Islam (pèlerinage) pour cette année 2024 est tributaire de détention de la carte “Nusuk” qui donne accès dans les lieux saints de l’Islam et sans laquelle le pèlerin se verra refuser toute entrée, voire s’exposer à des sanctions.

“La carte intelligente “Nusuk” pour les pèlerins réguliers de l’année 1445-2024 est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent entrer dans les lieux saints, qu’ils soient pèlerins, organisateurs s’occupant des affaires des pèlerins ou travailleurs”, a affirmé le ministère saoudien du Hajj et de la Omra.

“Il n’y aura, précise-t-on de même source, aucune exception à cette mesure, et ceux qui la contreviennent s’exposent à des sanctions conformément aux règles et aux directives du Hajj”.

“La carte intelligente ‘Nusuk’ peut distinguer entre les pèlerins réguliers et non réguliers”, a fait savoir le ministère saoudien, ajoutant que “ceux qui ne possèdent pas la carte ne seront pas autorisés à entrer dans les lieux saints”.

Pour rappel, le ministère saoudien a lancé, la semaine dernière, “les deux versions de la carte intelligente “Nusuk”: une version papier que les pèlerins portent et une version numérique accessible en scannant le code présent sur la carte papier à l’aide de la caméra du téléphone”.

“Elle est dotée de plusieurs caractéristiques en vue de bien et mieux servir les pèlerins tout en facilitant et fluidifiant leurs déplacements”, a souligné le ministère, précisant qu’ “elle leur permet également, en temps réel, de recevoir les notifications importantes, notamment les informations relatives à la répartition par groupes des pèlerins et elle leur permet d’évaluer les services qui leur sont fournis et de déposer des plaintes.

“La la venue pour accomplir le devoir du Hajj ne peut se faire qu’après l’obtention d’un visa de Hajj délivré par les autorités compétentes du Royaume d’Arabie saoudite, en coordination avec les bureaux des affaires du Hajj dans ces pays ou via la plateforme “Nusuk Hajj” pour les pays qui ne disposent pas des missions de Hajj.