Permis de conduire en Algérie: Voici le nouveau programme de formation à la conduite

Les accidents de la route en Algérie sont quasi quotidiens. Rien pour les mois de janvier, février et mars derniers, 6 462 accidents ont causé 8 506 blessés et 858 morts. Devant cette hécatombe, les autorités ont décidé de durcir les règles d’obtention du permis de conduire et de faciliter celles de son retrait.

En effet, le ministère de l’Intérieur a mis en place une réforme du programme national de formation à la conduite automobile. Il vise ainsi à inculquer aux futurs conducteurs les bonnes pratiques et les comportements responsables pour une conduite plus sûre.

Ce nouveau programme de formation a été publié au Journal officiel n° 40. L’arrêté du 3 mars 2024 fixant le programme national de formation à la conduite automobile devient donc officiel. Cet arrêté s’appuie sur deux volets, le théorique et le pratique.

Le nouveau programme pour l’obtention du permis de conduire obligatoire pour toutes les auto-écoles

Désormais, la partie théorique sera d’une durée de 30 heures pour les catégories A1, A, B et F (véhicules légers et motocycles) et de 20 heures pour les catégories C1, C et D (véhicules lourds et transport en commun). Elle devra couvrir un large éventail de thématiques cruciales pour la sécurité routière, à savoir la signalisation et les règles de la circulation routière, ainsi que des notions générales sur le véhicule (moteur, transmission, suspension, freinage, voyants lumineux). Cette partie théorique prendra aussi en charge la formation sur une conduite plus sûre et éthique du conducteur, la conduite économique et les technologies modernes, ainsi que les premiers secours et comportements en cas d’accident.

Econostrum