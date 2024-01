Piqué annonce son retour dans le football

Après avoir raccroché ses crampons depuis un an

Un an après sa retraite de joueur, Gerard Piqué va prochainement faire ses débuts en tant qu’entraîneur. L’ancien défenseur du FC Barcelone, qui a tenté de refondre la Coupe Davis et lancé la Kings League, l’a annoncé ce mardi sur les réseaux sociaux.

Il ne sera pas resté éloigné du rectangle vert très longtemps. Un an après avoir pris sa retraite de joueur, Gerard Piqué s’apprête à faire son retour dans le monde du football. L’ancien défenseur du FC Barcelone, qui a raccroché les crampons en janvier 2023, l’a lui-même annoncé en postant un message mardi sur son compte X. En précisant qu’il allait devenir coach, selon RMC Sport.

“C’est une nouvelle année et après mûre réflexion, j’ai décidé de revenir au football. Ça me manque beaucoup. Cette fois, ce ne sera pas en tant que joueur. Ce sera en tant qu’entraîneur. Je vous donnerai plus de détails à la fin de la semaine”, a écrit l’Espagnol, qui fêtera bientôt ses 37 ans (le 2 février).

Sa refonte de la Coupe Davis n’a pas marché

Le champion du monde 2010 et vainqueur de l’Euro 2012 avec la Roja n’a pas précisé dans quelle équipe il prendrait ses nouvelles fonctions. Depuis la fin de son aventure de joueur, l’ancien compagnon de Shakira a fait parler de lui en lançant notamment la Kings League, une compétition hybride réunissant d’anciennes gloires du ballon rond et des personnalités d’internet.

Gerard Piqué, qui a remporté trois fois la Ligue des champions avec le FC Barcelone (2009, 2011, 2015), avait également entrepris une refonte de la Coupe Davis ces dernières années, via sa société Kosmos. Mais le deal qu’il avait conclu avec la Fédération internationale de tennis a pris fin l’an passé, après cinq années peu concluantes.