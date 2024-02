Pluies orageuses sur 17 wilayas ce vendredi

Des pluies parfois orageuses, avec rafales de vent sous orages, affecteront plusieurs wilayas, à partir vendredi après-midi, indique jeudi un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

De niveau de vigilance “Orange”, le BMS concerne les wilayas d’Aïn Defla, Blida, Médéa, Bouira, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Mila, Constantine, Guelma, Souk-Ahras, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Batna et Tébessa, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, et ce, de vendredi à 15h00 à samedi à 18h00.